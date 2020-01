PSG : Cavani remplacé par un joueur de l'AC Milan ?

Dans : PSG.

Edinson Cavani semblant proche d'un départ du Paris Saint-Germain, Leonardo aurait déjà trouvé un remplaçant dans un club qu'il connaît bien, l'AC Milan.

El Matador étant silencieux, ce dernier a visiblement chargé sa famille de mettre le feu au PSG en cette fin de mercato d’hiver. Car si Edinson Cavani se garde bien de polémiquer avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi afin de pouvoir rapidement signer à l’Atlético Madrid, ses parents s’en chargent en affirmant que le buteur uruguayen voulait partir dès maintenant, et pas en juin, du Paris Saint-Germain. Cependant, du côté du club de la capitale, Leonardo a montré l’été dernier avec Neymar que les joueurs n’avaient pas le dernier mot, les contrats étant là pour être respectés. Cependant, le directeur sportif brésilien semble avoir tout de même une idée dans la tête si le PSG doit laisser partir Edinson Cavani dans les prochains jours.

Un attaquant de Milan, le PSG adore

Ce mercredi, Paris United affirme que Leonardo pense très sérieusement à recruter Krysztof Piatek, l’attaquant international polonais qui évolue à l’AC Milan. Depuis que Zlatan Ibrahimovic est revenu chez les Rossoneri, l’attaquant de 24 ans a perdu du temps de jeu et cela ne lui convient pas. Arrivé du Genoa à l’AC Milan en janvier 2019 pour 38ME, Krzysztof Piatek serait dans le collimateur du Paris Saint-Germain, même si son prix n’a pas réellement bougé depuis un an. Dans une situation financière délicate, le club lombard pourrait accepter de voir partir un attaquant qui l’an dernier avait reconnu que le PSG était un de ses clubs préférés avec Arsenal. Krzysztof Piatek avait même confié qu’il espérait que le club français gagne la Ligue des champions. Et si c’était avec lui ?