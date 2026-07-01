La star marocaine du Mondial signe au Bayern

PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏