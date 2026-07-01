Capture d’écran 2026-07-01 à 18.12.02
Photo Bayern Munich

La star marocaine du Mondial signe au Bayern

Bundesliga01 juil. , 18:10
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur de 3 buts depuis le début de la Coupe du monde avec le Maroc, Ismael Saibari s’est officiellement engagé en faveur du Bayern Munich. Le Lion de l’Atlas s’est engagé jusqu’en 2031 pour 55 millions d’euros en provenance du PSV Eindhoven. 
Articles Recommandés
Saibari
Mondial 2026

Canada-Maroc, la France menace les Lions

ICONSPORT_368996_0025
Mondial 2026

TV : Belgique - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

ICONSPORT_368968_0234 Mpasi
Mondial 2026

Le gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre

Michele Kang nouvelle propriétaire de l'OL
OL

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Fil Info

01 juil. , 19:40
Canada-Maroc, la France menace les Lions
01 juil. , 19:35
TV : Belgique - Sénégal, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
01 juil. , 19:30
Le gardien congolais Mpasi écoeure l'Angleterre
01 juil. , 19:20
OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters
01 juil. , 19:00
PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier
01 juil. , 18:30
Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich
01 juil. , 18:09
L’OL annonce l’arrivée de Bidstrup pour 13,5 ME
01 juil. , 18:00
L’OM écoute la DNCG et vire tous les gros salaires
01 juil. , 17:34
L'ASSE officialise sa première recrue estivale

Derniers commentaires

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

si rémi pense ca, c'est donc que ca se fera pas ! Vu que tu te trompes systématiquement, faut faire tout le contraire de ce que tu affirmes lol

PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Merci Queen Kang

Angleterre-Congo : Les compos (18h sur M6 et BeInSports1)

on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading