PSG : Cavani qui crucifie Paris, c'est déjà écrit

Hors du coup cette saison, Edinson Cavani a désormais l’envie de partir au plus vite du PSG. Le Parisien en profite pour évoquer un scénario catastrophe…

Véritable idole des supporters, le meilleur buteur de l’histoire du club voit son histoire se terminer en eau de boudin. Trop souvent blessé la saison dernière, Cavani a vu Mauro Icardi débarquer et l’Argentin a immédiatement empilé les buts. Résultat, Thomas Tuchel a laissé l’ancien napolitain sur le banc de touche, quand ce dernier n’était pas blessé. Une situation que Cavani ne veut plus revivre, surtout que l’Atlético de Madrid le courtise et semble prêt à passer à l’action. Laisser partir l’Uruguayen est risqué, puisqu’il s’agit de la seule véritable doublure d’Icardi dans l’effectif. Mais aussi, Cavani, soupçonné de simuler une blessure pour provoquer son départ, pourrait ainsi se relancer et retrouver la forme et la confiance avec le club madrilène. Ce dernier, comme le PSG, est qualifié pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions, et Dominique Sévérac laisse déjà transparaitre un scénario tant redouté.



« Dernier écueil : Paris et l’Atlético de Madrid peuvent se retrouver cette saison en Ligue des champions. Imaginer que l’attaquant élimine le PSG créerait un nouveau traumatisme dans la capitale, habituée à des sorties de route plus ridicules les unes que les autres au cours de ces trois dernières saisons », a confié le journaliste du Parisien. Il est vrai que le PSG a eu le chic pour se faire éliminer dans des circonstances de plus en plus incroyables ces dernières années, mais se faire sortir par l’Atlético sur un but de Cavani serait certainement le pompon.