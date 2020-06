PSG : Cavani plante Paris, il adore ça !

Dans : PSG.

Edinson Cavani a surpris beaucoup de monde en faisant savoir, par le biais de son entourage, qu’il ne reviendrait pas à Paris et ne finirait donc pas la saison au PSG.

La situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le PSG, qui a en plus de nombreux joueurs en fin de contrat, donne lieu à des rebondissement assez inattendus à la veille de la reprise de l’entrainement. Edinson Cavani et Thomas Meunier ont décidé de ne pas répondre à l’offre de prolongation de contrat de deux mois effectuée par le PSG, et ainsi laisser tomber l’équipe et le club pour le fin de la saison. Impossible d’en faire le mystère, le but est de privilégier la carrière personnelle et le futur contrat, plutôt que les objectifs fixés en début de saison. C’est un choix qui fait forcément tiquer chez les supporters, qui ne comprennent pas comment un joueur si dévoué que Cavani peut prendre la décision de tout stopper au moment où les matchs couperets vont reprendre. Mais pour Frédéric Piquionne, ancien joueur désormais consultant sur RMC, l’Uruguayen a parfaitement le droit de prendre cette décision, et il a même bien raison de le faire par rapport à l’attitude du PSG à son égard.

« J'aurais fait pareil. Parce que comment on m'a traité dans la saison ? Ils l'ont traité de manière totalement irrespectueuse. Dans le jeu, le problème avec Icardi, la fois à Nice où il ne rentre pas. Oui, Icardi a fait des bons matchs, il a marqué, il était titulaire à un moment. A partir du moment où il est revenu, ils avaient des matchs tous les trois jours, il aurait pu rentrer parfois, avoir du temps de jeu », a balancé l’ancien attaquant passé par Monaco, Rennes, Lyon, Saint-Etienne et West Ham notamment. Un point que ceux qui soutiennent Cavani depuis toujours pourront comprendre, même si le strict fait qu’il abandonne l’équipe et donc le club au moment décisif d’une saison si particulière peut forcément faire tiquer.