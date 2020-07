PSG : Cavani fait le mort, il ne veut pas d'un hommage à Paris

Dans : PSG.

Avec 200 buts toutes compétitions confondues, Edinson Cavani est devenu avant le confinement le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Grâce à ses buts et à sa grinta, l’international uruguayen s’est imposé comme une légende du PSG. Malheureusement pour les amoureux du club de la capitale, la fin de l’aventure d’Edinson Cavani en France est très décevante puisque l’ancien attaquant de Naples a décidé de quitter Paris à l’issue de son contrat le 30 juin, et de ne pas terminer la saison sportive. Cela étant, les fervents supporters du PSG souhaitent toujours rendre hommage à Edinson Cavani pour les sept ans que l’Uruguayen a passé en France. Problème : le Matador fait le mort, et ne semble pas réellement vouloir de cet hommage selon Romain Mabille, président du Collectif Ultra Paris.

« Le départ de Cavani, on le vit mal parce qu’on a une vraie relation avec lui. Et on se demande pourquoi ce silence par rapport à nous, même si on a compris pourquoi il quitte le club. Ça divise entre nous. Certains comprennent, d’autres non. Est-ce qu'on aimerait lui rendre hommage ? Pour pouvoir lui rendre hommage, il faudrait que lui soit ok déjà, qu’il vienne au Parc, et qu’on ait un contact avec lui. Mais là, il a fermé les portes, il s’est isolé et ne communique pas. Difficile de rendre hommage à quelqu’un qui n’est pas là et qui ne veut pas... S'il venait à s’exprimer, ça ferait plaisir à beaucoup de gens et ça serait une fin plus belle que ce qu’il se passe actuellement » a témoigné le collectif des Ultras du PSG dans une interview accordée à RMC. Autant dire qu’au vu du silence de l’attaquant et des conditions sanitaires, un éventuel hommage ne sera pas prévu dans les semaines voire les mois à venir…