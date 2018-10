PSG : Cavani ne dit pas non à un come-back à Naples au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

« Dès qu’il veut, il revient. Avec Ancelotti, il serait l’attaquant parfait ». La semaine dernière sur RMC Sport, le président napolitain Aurelio De Laurentiis ouvrait grand la porte à un retour d’Edinson Cavani, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2020. Interrogé sur la possibilité d’un come-back en Italie cet été, l’international uruguayen s’est montré évasif, en marge du trophée Golden Foot à Monaco en ce début de semaine. S’il estime que ce n’est pas le moment d’évoquer le mercato, le Matador se dit également très flatté par l’intérêt d’un club qu’il tient en très haute estime.

« Les rumeurs ? On parle, on parle, on parle, et c’est tout. C’est ce que toutes ces années de carrière m’ont appris, c’est le football » a-t-il confié, avant de conclure. « Laissons le mercato de côté et parlons des bonnes choses. Naples ? Bien sûr que ça fait plaisir de voir et de lire que des équipes te veulent, mais le mercato est comme ça ». Une réponse assez ambigüe qui ne devrait pas calmer les rumeurs du côté de l’Italie, où l’on répète régulièrement l’intérêt de Naples pour Edinson Cavani. Reste à voir combien le Paris Saint-Germain réclamera pour le meilleur buteur de son histoire…