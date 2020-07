PSG : Cavani met Lisbonne en feu, ce n'est pas pour le Final 8

Dans : PSG.

A la recherche d’un attaquant d’expérience au mercato estival, le Benfica Lisbonne a fait d’Edinson Cavani sa grande priorité.

Il y a quelques jours, la presse portugaise affirmait néanmoins que le club de Lisbonne avait fait demi-tour après avoir pris connaissance des exigences financières énormes d’Edinson Cavani et de son entourage. Mais en ce début de semaine, le meilleur buteur de l’histoire du PSG fait de nouveau son retour à la Une de la presse portugaise. Et pour cause, Record affirme que le Benfica Lisbonne a relancé les négociations avec Edinson Cavani, en lui proposant un deal très cash. Il aurait tout simplement été demandé à l’international uruguayen de baisser de manière significative son salaire, et d’accepter un contrat de deux années au lieu des trois initialement réclamés par le clan du joueur.

Un accord tout proche d'être trouvé ?

Les chiffres concernant le possible salaire d’Edinson Cavani à Benfica n’ont pas filtré. Mais selon les informations du média portugais, un accord serait tout proche d’être trouvé entre les deux parties. Comme l’hiver dernier, au moment où Edinson Cavani était tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid, c’est le demi-frère de l’attaquant de 33 ans Walter Guglielmone qui a mené les négociations. Reste maintenant à voir si ce curieux mariage sera officialisé dans les jours à venir alors que ces derniers jours, Leeds s’était manifesté afin de récupérer Edinson Cavani. De nombreux observateurs se languissaient de voir le Matador sous les ordres de Marcelo Bielsa en Premier League mais vraisemblablement, ce ne sera pas le cas. Pour le plus grand bonheur des milliers de fans du Benfica Lisbonne en France et à travers le monde entier, qui relayent la rumeur faisant état d'une possible signature de Cavani chez les Aigles ce mercredi.