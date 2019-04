PSG : Cavani impliqué dans un échange XXL encore plus surprenant

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La situation d’Edinson Cavani interpelle au Paris Saint-Germain. L’attaquant uruguayen est très apprécié par les supporters, grâce à sa fidélité, son statut de meilleur buteur du club, et surtout sa façon de tout donner sur le terrain sans jamais se plaindre ou chercher à tirer la couverture à lui. Malgré cela, il n’a pas le même succès aux yeux de son entraineur et ses dirigeants. En effet, l’Uruguayen est considéré sur la pente descendante, et l’émergence de Kylian Mbappé dans l’axe le pousse vers la sortie. Pourtant, le salaire XXL de l’ancien napolitain rend son transfert à un an de la fin de son contrat quasiment impossible.

A moins de trouver un terrain d’entente capable de satisfaire tout le monde. Ce mercredi, un échange avec Mauro Icardi avait été évoqué par la presse italienne. Ce jeudi, la Cadena Cope évoque l’intérêt du PSG pour Diego Costa, qui a raté son retour à l’Atlético Madrid. L’avant-centre a même réussi à se fâcher avec son entraineur Diego Simeone, tout aussi sanguin que lui, ce qui rend son départ cet été loin d’être impensable. A 30 ans, l’ancien de Chelsea n’a lui aussi plus qu’une seule saison dans son contrat, et pourrait donc faire l’objet d’un échange avec Cavani, qui a tapé dans l’œil du club espagnol depuis des années. Un choix qui demeurerait surprenant, tant Diego Costa ne peut occuper qu’un poste d’attaquant axial, ce qui remettrait ainsi Kylian Mbappé sur son côté droit…