PSG : Cavani en rêvait, il se prend une claque à plusieurs millions

Edinson Cavani a tenté de rejoindre le club de ses rêves avec des négociations qui se sont terminées rapidement.

Sur le point de rejoindre Paris en provenance d’Uruguay en vue de la reprise de l’entrainement, Edinson Cavani sait qu’il disputera ses dernières séances et ses derniers matchs avec le PSG d’ici au mois d’août. La situation particulière fait qu’il aura tout de même l’occasion de marquer encore les esprits, mais la page semble quasiment tournée. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG se cherche désormais un autre point de chute, et a profité de son passage en Amérique du Sud pour s’enquérir d’un éventuel rebond de prestige à Boca Juniors. Malgré la grandeur du club argentin, la discussion a été relativement rapide. En effet, désireux de faire un gros effort sur son salaire parisien de 18 ME, l’ancien napolitain était même prêt à diviser son salaire par deux, et passer sous la barre des 10 ME par an.

Mais comme l’explique le journal argentin Olé, dans les bureaux de la Bombonera, on a tout de suite mis le holà à de telles ambitions financières. Il y a un an, Boca Juniors avait ainsi fait un énorme effort pour se payer Daniele De Rossi, dans une arrivée gratuite également, et pour un salaire de 5 ME annuels pour le milieu de terrain italien. Autant dire que l’écart semble insurmontable et la preuve, les discussions n’ont pas duré bien longtemps entre les deux parties. Une raison de plus pour Cavani de privilégier une poursuite de carrière en Europe, où l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan notamment rêvent de le faire venir. Seule certitude, il sera impossible pour l’Uruguayen de conserver les bases de son salaire parisien, même avec une arrivée pour zéro euro.