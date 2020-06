PSG : Cavani croule sous les offres et fait un choix

Dans : PSG.

Comme son compère Thiago Silva, Edinson Cavani sera en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, l’international uruguayen ne prolongera pas en faveur du club de la capitale cet été. En revanche, sa situation ne devrait pas être comparable à celle de Timo Werner, qui a de grandes chances de quitter Leipzig pour Chelsea, et de ne pas disputer la fin de la saison 2019-2020 de Ligue des Champions avec le club allemand. En effet, s’exprimant auprès de l’agence de presse espagnole EFE, le frère et représentant d’Edinson Cavani a fait savoir que le Matador du PSG terminera quoi qu’il en coûte la saison avec le Paris SG.

Par ailleurs, Walter Guglielmone a indiqué que l’attaquant de 33 ans était extrêmement courtisé dans l’optique du mercato. « Nous n'écartons aucune offre. Nous allons écouter et voir les nombreuses options » a expliqué le représentant d’Edinson Cavani, dont le nom a été associé à tous les championnats possibles et imaginables depuis plusieurs semaines, de la Premier League à la Série A en passant par la Liga sans oublier certaines destinations plus exotiques comme l’Argentine, le Brésil ou encore l’Uruguay. Cet hiver, c’est du côté de l’Atlético de Madrid que Cavani était tout proche de poser ses valises mais au dernier moment, Leonardo avait finalement pris la décision de conserver son joueur, notamment dans l’optique de la fin de la saison en Ligue des Champions. Un choix judicieux puisque Cavani avait notamment été préféré à Icardi lors du match retour des huitièmes de finale face au Borussia Dortmund…