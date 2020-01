PSG : Cavani a trouvé le club parfait, ce n'est pas l'Atlético

Dans : PSG.

Edinson Cavani n’est pas parti pour quitter le PSG dès cet hiver, et négocie déjà avec un grand club anglais pour une signature libre en fin de saison.

Le règlement l’y autorise, Edinson Cavani discute avec plusieurs clubs européens en vue de son avenir. Ce sont bien évidemment ses représentants et sa famille qui parlent pour lui, mais l’attaquant uruguayen prépare la suite de sa carrière, lui qui sait très bien qu’une prolongation de contrat n’est pas à l’ordre du jour, et ne le sera plus. Annoncé pour un départ plus tôt que prévu vers l’Atlético Madrid, l’ancien de Naples ne devrait pas voir son club céder, histoire de ne pas dénuder son attaque en cas de coup dur. Résultat, c’est en prévision d’un départ à zéro euro que Cavani a commencé à discuter avec Manchester United, révèle le Manchester Evening News.

L’idée est de rejoindre un club capable de s’aligner sur son salaire parisien, tout en lui garantissant un certain temps de jeu, sachant que MU manque clairement d’un véritable avant-centre. A moins d’une incroyable accélération de la part de l’Atlético Madrid pour boucler cette opération dès le mois de janvier et se rapprocher d’au moins 20 ME pour un transfert, Edinson Cavani a en tout cas tout le temps pour voir ce que les Red Devils lui proposent. Avec son temps de jeu très réduit et ses blessures récurrentes, l’Uruguayen va peut-être aussi vouloir attendre un meilleur timing pour négocier au mieux son prochain contrat.