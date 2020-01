PSG : Cavani à Tottenham ? Mourinho préfère Mbappé…

Dans : PSG.

Depuis le début du mercato hivernal, le nom d’un joueur est sur toutes les lèvres à travers l’Europe, celui d’Edinson Cavani, plus que jamais sur le départ au Paris Saint-Germain.

Libre dans six mois, l’international uruguayen souhaite quitter le club francilien en raison de son manque de temps de jeu depuis le début de la saison. L’Atlético de Madrid s’est concrètement positionné, avec une première offre, jugée insuffisante, transmise au PSG. Mais les Colchoneros ne sont pas les seuls à s’intéresser au Matador de 32 ans puisque ce dernier jouit d’une belle cote en Angleterre, où Manchester United et Chelsea le suivent.

Privé d’Harry Kane blessé pour de longs mois, Tottenham pourrait également être un candidat au recrutement d’Edinson Cavani en janvier. Qu’en pense José Mourinho, interrogé à ce sujet en conférence de presse ? « J'ai une très bonne relation avec Monsieur Nasser (Al-Khelaïfi) et Monsier Araujo (Leonardo), et je veux garder cette relation ainsi. Les bonnes relations sont basées sur le respect et je ne vais pas parler de joueurs du PSG » a confié le Special One avant de lâcher une phrase pleine d’humour au sujet de… Kylian Mbappé. « À moins, qu'en tant qu'amis, ils puissent m'envoyer Mbappé en prêt. À part ça, je n'ai rien d'autre à dire ». Des propos qui feront bien rire Leonardo, lequel n’a bien-sûr aucunement l’intention de lâcher son génie français, ni cet hiver ni l’été prochain.