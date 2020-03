PSG : Carlo Ancelotti sort une offre incroyable pour plomber Leonardo

Dans : PSG.

Suivi par Leonardo qui adorerait le faire venir au PSG, Kalidou Koulibaly fait l’objet d’un intérêt prononcé de Carlo Ancelotti à Everton, avec une offre colossale en préparation.

Peu convaincant lors du match aller face à Dortmund, blessé actuellement même s’il fait tout pour revenir en forme, Thiago Silva n’est plus le joueur sur lequel Leonardo s’appuie pour l’avenir du club. Malgré sa longue présence au Paris Saint-Germain et l’amour que lui porte Nasser Al-Khelaïfi, le Brésilien a de grandes chances de faire ses valises l’été prochain. Il se cherche d’ailleurs déjà un club, même si son agent répète régulièrement que le PSG a sa priorité. Pour le remplacer, Leonardo, toujours tourné vers la Série A, a totalement craqué pour Kalidou Koulibalay, qui souhaite voir ailleurs après six ans à Naples. Le roc sénégalais ne sera pas gratuit, et seuls les plus fortunés peuvent entrer dans la danse. S’il rêve de rejoindre un club capable de remporter la Ligue des Champions, l’ancien joueur du FC Metz pourrait avoir de copieuses propositions en Angleterre, où son profil physique est apprécié.

C’est ainsi que La Gazzetta dello Sport révèle que son ancien entraineur au Napoli, Carlo Ancelotti, ambitionne de surprendre tout le monde en récupérant Koulibaly au nez et à la barbe du PSG, un autre de ses anciens clubs. Pour cela, Everton a des arguments financiers non négligeables, et compterait proposer un transfert à 100 ME comme demandé par Naples, mais aussi s’aligner sur les 6 ME par an demandés par le Lion de la Teranga. Des montants fous qui vont surtout faire plaisir à Aurelio De Laurentiis, persuadé qu’il peut faire la plus grosse vente de son histoire avec son défenseur. Quant au PSG, il a intérêt à s’aligner, car Naples ira clairement vers la meilleure offre pour céder Koulibaly.