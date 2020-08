PSG : Cantonné au banc, Icardi n’a jamais été aussi heureux

Dans : PSG.

Décevant lors du quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame (2-1), Mauro Icardi n’est plus apparu dans la suite du « Final 8 ». Mais ce statut de remplaçant ne l’empêche pas de savourer sa signature au Paris Saint-Germain.

On pourrait penser que Mauro Icardi n’est pas d’humeur à lancer des remerciements sur les réseaux sociaux. Normal, pour un attaquant qui a débuté le « Final 8 » de la Ligue des Champions en tant que solide titulaire. Et qui, après une performance décevante contre l’Atalanta Bergame, n’a pas disputé une seule minute de jeu en demies (3-0 face au RB Leipizg) ni en finale (1-0 pour le Bayern Munich). Un traitement assez étrange de la part de l’entraîneur Thomas Tuchel, d’autant que l’Argentin vient d’être définitivement recruté pour 50 millions d’euros suite à son prêt.

Mais ce mardi, l’ancien banni de l’Inter Milan a surpris ses fans sur Instagram avec un message on ne peut plus positif sur son aventure dans la capitale. « Il y a un an, j'ai dû prendre la décision de changer, de tenter quelque chose de nouveau, quelque chose à découvrir... Aujourd'hui, cela fait un an, avec la tête bien haute grâce à ce que l'on a réalisé, ce qu'on a construit et ce qu'on continuera à bâtir, a écrit Icardi. Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Grâce à vous, cette décision prise il y a un an est la meilleure décision de ma vie. Allez Paris. » Voilà au moins un Parisien qui a gardé le sourire malgré la défaite en finale.