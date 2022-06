PSG : Campos seul contre tous, il ne veut pas de Zidane !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, l'hypothèse Zinedine Zidane au PSG est revenue sur le devant de la scène. Si la venue de Zizou sur le banc parisien est le rêve de Doha, Luis Campos continue lui de pousser pour son choix d'entraîneur : Christophe Galtier.

Quel sera l'homme appelé à diriger le PSG et ses stars, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi ? Si de nombreux noms ont été cités pour remplacer le très menacé Mauricio Pochettino, deux entraîneurs semblent avoir une longueur d'avance sur les autres pour la presse. Il s'agit de Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Au fil des jours, la balance penche dans un sens puis dans l'autre. Ce vendredi, la tendance était clairement pour Zinedine Zidane. Europe 1 annonçait même qu'un accord verbal avait été trouvé entre l'ancien numéro 10 des Bleus et les dirigeants parisiens.

Doha veut Zidane mais Campos vote Galtier

Faire venir Zidane au PSG, c'est un vieux rêve de Doha depuis plusieurs années. Toutefois, ce n'est pas vraiment le souhait de Luis Campos. Cela est problématique quand on sait que le Portugais a été nommé officiellement conseiller sportif du club parisien dans la journée. Celui qui avait construit la stratégie à l'AS Monaco puis au LOSC, compte en faire de même à Paris. Il veut réfléchir au recrutement en concertation totale avec le futur coach...Christophe Galtier.

🚨Info : Campos 🇵🇹 insiste pour Christophe Galtier 🇫🇷 au poste d'entraîneur.



• En privé, Campos 🇵🇹 confie en privé qu'il y a de fortes chances que Galtier 🇫🇷 soit sur le banc parisien la saison prochaine.https://t.co/FnHI3pa6sN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 10, 2022

En effet, lié à l'entraîneur de Nice depuis leur collaboration lilloise, Campos s'active pour le mettre sur le banc du PSG la saison prochaine comme le révèle Foot Mercato. Il a déjà convaincu Galtier de rejoindre le projet parisien et anticipe l'arrivée de joueurs selon les volontés du coach de 55 ans. Un dilemme se pose déjà au PSG. Doha veut Zidane, Campos veut Galtier. L'arrivée de Zizou serait un affront pour Campos, épris de liberté dans la stratégie et qui a reçu carte blanche pour le recrutement. Associer Zidane et Campos, c'est peut-être créer un premier problème majeur dans le nouveau PSG version 2022-2023.