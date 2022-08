PSG : Campos et Galtier furieux, Antero Henrique en danger ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a annoncé une révolution en mettant sur le devant de la scène Christophe Galtier et Luis Campos. Mais dans l'ombre, le Qatar a aussi rappelé Antero Henrique pour négocier au mercato et cela ne se passe pas aussi bien que prévu.

Le jeu des chaises musicales a été brutal du côté du staff parisien, mais en toute discrétion, Nasser Al-Khelaifi a tenu à faire revenir Antero Henrique afin de s’occuper des discussions financières autour du marché des transferts. Ce dernier avait déjà occupé la fonction de directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, avant d’être remplacé par Leonardo. Trois ans plus tard, le même Leonardo a été viré, et si Antero Henrique n’a pas retrouvé le rôle de directeur sportif, il est revenu avec une bonne place dans l’organigramme parisien, tout en conservant ses fonctions au sein de la Ligue de Football du Qatar où l’Emir lui a confié un rôle de conseiller. Autrement dit, l’homme de 54 ans pèse lourd dans le game au Paris Saint-Germain, d’autant que la mission confiée par Al-Khelaifi est claire, il doit être d’une rigueur absolue dans les négociations au mercato. Mais cela commence à sérieusement agacer Luis Campos et Christophe Galtier.

Campos et Galtier impatients au PSG

Car à force d’être rigoureux Antero Henrique a empêché que des opérations souhaitées par l’entraîneur du PSG et le conseiller sportif se réalisent. Et au fur et à mesure que la fin du mercato estival 2022 se profile, cet agacement de Galtier et Campos augmente comme l’explique L’Equipe. « Le rythme des départs n’est pas assez élevé pour Luis Campos et l’entraîneur français, qui s’impatientent et mettent la pression sur ce sujet à Antero Henrique (...) Même si l’agacement de Campos et Galtier se fait de plus en plus présent, Antero Henrique continue de montrer par moments une forme de fermeté dans les négociations qui n’est pas comprise en interne », explique le quotidien sportif. Tout cela intervient quelques jours après une conférence de presse de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui avait ouvertement dit que le mercato n'était pas assez rapide et positif à cet instant. Le message visait directement Antero Henrique, reste à savoir ce qu'en fera Nasser Al-Khelaifi.