PSG : Campos en grande difficulté au mercato

En discussion avec l’Inter Milan depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain semble loin d’un accord pour le transfert de Milan Skriniar. L’entraîneur Christophe Galtier attend la venue d’un défenseur central supplémentaire, mais les pistes étudiées n’aboutissent pas.

A près de trois semaines de la fermeture du marché des transferts, Christophe Galtier attend trois recrues supplémentaires. L’une d’entre elles devrait être le milieu de Naples Fabian Ruiz, annoncé proche de la capitale française. Quant au défenseur central et à l’attaquant souhaités, le conseiller football Luis Campos semble encore loin du compte. Manchester United, par l’intermédiaire de son manager Erik ten Hag, a clairement fermé la porte au départ de Marcus Rashford qui ne renforcera pas le secteur offensif du Paris Saint-Germain.

Fin des négociations pour Skriniar

La mise au point est on ne peut plus claire, tout comme celle de Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter Milan persuadé que Milan Skriniar ne rejoindra pas non plus le champion de France. « L'équipe est celle dont nous avions convenu avec le club et les propriétaires, a confié le coach italien. L'équipe sera celle que nous avons. Il manque encore un joueur en défense centrale pour remplacer Ranocchia, le club est en train de travailler là-dessus et je pense que je n'aurai plus à en parler. Dans le sens des arrivées et des départs, le mercato est terminé. »

Après de longues semaines de discussions, durant lesquelles Luis Campos a refusé de dépenser les 70 millions d’euros réclamés, la piste du défenseur slovaque semble enterrée. Et malheureusement pour le conseiller football, les autres profils étudiés s’annoncent difficiles à recruter. En Allemagne, le média Sky indique que le RB Leipzig ne compte pas vendre Mohamed Simakan, contrairement à Leicester City qui accepterait de transférer Wesley Fofana… pour environ 95 millions d’euros, croit savoir Foot Mercato. A priori, le Paris Saint-Germain laissera le champ libre à Chelsea sur ce dossier.