PSG : Campos a déjà convaincu Wijnaldum

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Décevant avec le Paris Saint-Germain cette saison, Georginio Wijnaldum n’est pas retenu. Le milieu de terrain pourrait en profiter pour repartir en Angleterre, sachant que le recrutement du conseiller Luis Campos devrait lui barrer la route la saison prochaine.

Ces dernières semaines, plusieurs indésirables du Paris Saint-Germain ont pris la parole dans les médias, avec un message identique. De Thilo Kehrer à Mauro Icardi, en passant par Ander Herrera ou Danilo Pereira, tous se disent épanouis et déterminés à rester au club francilien. Autant dire que l’opération dégraissage s’annonce compliquée. Heureusement pour Luis Campos et Antero Henrique, certains éléments peu utilisés restent ouverts à un départ.

Wijnaldum menacé avant le Mondial 2022

C’est notamment le cas d’Abdou Diallo et de Georginio Wijnaldum. Recruté libre l’été dernier, le milieu de terrain arraché au FC Barcelone a énormément déçu cette saison. L’ancien joueur de Liverpool, si impressionnant dans l'équipe de Jürgen Klopp, a été méconnaissable sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et s’est peu à peu éloigné du onze de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Résultat, Georginio Wijnaldum a perdu sa place en sélection à quelques mois de la Coupe du monde 2022. Nul doute que ce coup dur sonne comme une alerte dans l’esprit du Néerlandais, tout comme les plans de Luis Campos.

❌ Liverpool n'est pas en pourparlers pour signer Gini Wijnaldum.



Les rumeurs sont qualifiées de "fausses" par certaines sources.



La priorité du conseil sera de prolonger le contrat de Naby Keita, des pourparlers auront lieu prochainement.@FabrizioRomano pic.twitter.com/hWS77LD7kx — Media Parisien (@MediaParisien) June 20, 2022

Rappelons en effet que le conseiller football espère enregistrer les signatures des milieux Vitinha et Renato Sanches, deux nouveaux concurrents de taille pour Georginio Wijnaldum. Le flop parisien envisage donc un départ, de préférence en Angleterre, précise 90min.com, alors que des pistes sont apparues en Italie, en Espagne et en Allemagne. De son côté, le Paris Saint-Germain privilégie un transfert définitif mais n’écarte pas l’hypothèse d’un prêt à cause du salaire de son joueur sous contrat jusqu’en 2024. Une bonne nouvelle pour Leicester City, Everton, West Ham et Wolverhampton, ses prétendants annoncés en Premier League.