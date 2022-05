PSG : Camavinga explose à Madrid, le Qatar s'en mord les doigts !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant contre Manchester City, Eduardo Camavinga a largement contribué au succès du Real Madrid grâce à sa superbe entrée en jeu.

Comme face au PSG et à Chelsea, Eduardo Camavinga a réussi une entrée en jeu déterminante sous les couleurs du Real Madrid. Remplaçant dans l’esprit de Carlo Ancelotti, qui continue à faire confiance au milieu historique des Merengue, composé de Toni Kroos, de Luka Modric et de Casemiro, Eduardo Camavinga continue de prendre son mal en patience. Et l’ancien Rennais fait tout ce qu’il faut pour instaurer le doute dans la tête de Carlo Ancelotti en réalisant de superbes entrées en jeu en Ligue des Champions. Ce fut encore le cas mercredi soir lors du match totalement dingue entre le Real Madrid et Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions à Santiago Bernabeu. Son entrée en jeu et ses accélérations dévastatrices lors de la prolongation ont grandement aidé le Real Madrid à étouffer Manchester City et à se qualifier pour la finale à Paris.

Camavinga, le PSG a raté le joueur qu'il ne fallait pas rater

En août 2021, au moment de rejoindre le Real Madrid pour 30 millions d’euros en provenance de Rennes, Eduardo Camavinga était alors courtisé par le PSG. Durant plusieurs semaines, le club de la capitale a fait de l’international français une priorité… avant de finalement s’avouer vaincu et de lâcher l’affaire puis de recruter Georginio Wijnaldum. En lâchant l’affaire dans le dossier Camavinga, le Qatar s’est rendu coupable d’une erreur impardonnable selon Demba Ba, ancien joueur de Chelsea, natif de la région parisienne. « PSG pardon, mais je ne sais pas si pour Camavinga c'est pardonnable » a publié sur son compte Twitter l’ancien bourreau du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, lorsqu’il portait les couleurs de Chelsea. Sur les réseaux sociaux, l’entrée exceptionnelle de Camavinga n'a d’ailleurs pas échappé aux spécialistes.

Le présent et le futur du Real Madrid

Grégoire Margotton, qui commentera la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid sur TF1, n’a pas mâché ses mots pour évoquer le talent hors du commun d’Eduardo Camavinga. « Camavinga, sans exagération, a changé ce match. Il va rester au Real Madrid 10 ans » a publié le journaliste de la première chaine, totalement sous le charme d’Eduardo Camavinga. Un constat partagé par Walid Acherchour, pour qui les entrées de l’ancien Rennais mais également du double buteur Rodrygo ont été décisives et sont à mettre au crédit de Carlo Ancelotti. « Les entrées de Camavinga et Rodrygo vont devenir des classiques cheat code dans les livres d’histoire de Carlo Ancelotti » a publié le consultant de l’After Foot. En attendant de savoir s’il parviendra à s’imposer au Real Madrid, ce qui ne fait pas beaucoup de doute, le PSG peut se mordre les doigts de ne pas avoir réussir à mette le grappin sur celui qui est sans débat l’un des plus grands espoirs du football français.