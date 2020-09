PSG : Camavinga à Paris ? Un journaliste français préfère l'Allemagne !

Dans : PSG.

Scruté par les grands clubs, Eduardo Camavinga rapportera tôt ou tard un très gros chèque au Stade Rennais. Le journaliste Dominique Grimault lui déconseille de rejoindre Paris.

Sa première sélection attendra mais sa non-apparition samedi en Suède n’efface en rien son talent et les espoirs placés sur lui. Eduardo Camavinga pourrait connaître sa première cape en Bleu mardi contre la Croatie au Stade de France. Un événement qui, s’il a lieu, apportera un peu plus d’expérience au Rennais âgé de seulement 17 ans. Le joyau pourrait dans le futur faire le bonheur de l’équipe de France. En attendant, c’est le SRFC qui peut se réjouir de l’apport de son milieu de terrain. Son volume de jeu et sa précocité font de lui un joueur surveillé sur le marché des transferts. Les dirigeants du club breton sont bien partis pour garder leur pépite à l’issue du mercato. Cependant, si l’ascension exceptionnelle du futur international français continue, la formation bretonne aura du mal à le conserver l’été prochain.

Emmené par Zinedine Zidane, le Real Madrid est le club le plus cité pour rapatrier Camavinga. Le PSG garde également un œil sur lui et souhaite lui proposer de continuer son chemin dans le Championnat de France. Une éventualité que n’apprécie pas Dominique Grimault. Sur le plateau de L’Équipe d'Estelle, le journaliste a fait savoir que choisir le PSG ne serait pas une bonne chose pour l'évolution du milieu de terrain. « Evidemment, c’est bien le PSG sur le papier. Mais comparativement au Bayern, qui aimante tous les jeunes, ce n’est pas vraiment la destination idéale. Le PSG n’est pas un club qui a gagné en Europe. Ce n’est pas idéal pour Camavinga », affirme-t-il en annonçant le club qui lui conviendrait le mieux, Liverpool. « Il va bosser avec le meilleur entraîneur du monde ». Jürgen Klopp ne refuserait certainement pas …