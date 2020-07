PSG : Ça ne bouge pas, Messi vote Neymar au mercato

Dans : PSG.

Après avoir bouclé la venue de Miralem Pjanic en provenance de la Juventus Turin, le FC Barcelone souhaite enrôler un renfort d’envergure en attaque.

Depuis des mois, les noms de Lautaro Martinez et de Neymar sont associés au club catalan, sans que l’on sache véritablement qui est la priorité absolue de Barcelone. La réponse est pourtant évidente selon le journaliste italien Paolo Condo, interrogé en ce début de semaine par Sky Sports. Selon cet insider, il ne fait absolument aucun doute que la volonté première du Barça est de recruter Neymar, sous l’impulsion d’un Lionel Messi toujours aussi partisan de la signature du n°10 du PSG.

« Barcelone ne paiera jamais la clause libératoire de Lautaro Martinez. L’échange entre Arthur et Pjanic a mis au grand jour les difficultés financières de Barcelone. En attaque, je sais que le premier choix de Barcelone est toujours Neymar. Surtout, c’est le choix de Lionel Messi. Lautaro Martinez est encore jeune et irrégulier. Je ne suis même pas certain qu’il soit le troisième choix de Barcelone » a indiqué le journaliste, pour qui il y a donc fort à parier que le FC Barcelone reviendra à la charge dans les semaines à venir auprès du Paris SG afin de négocier le transfert de Neymar. Mais le champion d’Espagne en titre ayant de grosses difficultés financières, c’est forcément un échange que Josep Maria Bartomeu proposera à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi. On le sait, la direction parisienne n’est pas fan de ce genre d’opération même si évidemment, tout est possible notamment dans le cas où Antoine Griezmann, très apprécié à Paris, serait intégré dans le deal.