PSG : C'est le feu chez les Neymar, sa mère le rend fou

Au Brésil, Neymar fait de nouveau la Une de l'actualité, en raison de la vie amoureuse trépignante de sa mère, qui s'est remise avec Tiago Ramos contre l'avis du joueur du PSG.

Pendant le confinement, les Brésiliens ont dévoré plus que jamais leur feuilleton favori à la télévision, les fameuses Telenovelas qui ont atteint des records d’audience. Pour ceux qui préfèrent suivre cela dans la vraie vie, il y a eu les épisodes amoureux de la mère de Neymar. Nadine Gonçalves, séparée du père de Neymar depuis quatre ans, a en effet eu un coup de foudre pour un très jeune mannequin prénommé Tiago Ramos. A 22 ans, ce modeste acteur avait rencontré la mère du numéro 10 du PSG à Paris en se retrouvant parmi les invités à l’anniversaire du joueur, et leur relation avait été officialisée quelques semaines plus tard. Mais les tabloïds brésiliens s’étaient ensuite penchés sur le passé sulfureux du jeune homme, qui avait notamment déjà tenté d’approcher l’entourage de Neymar en séduisant le chef cuisinier du footballeur pour se faire une place dans le clan du Brésilien. Des révélations parmi d'autres qui avaient provoqué la séparation du couple, avec notamment l’épisode où Tiago Ramos était viré de la demeure de Neymar en plein confinement.

Mais cette semaine, le média brésilien Extra dévoile un nouveau coup de théâtre. Tiago Ramos n’est ainsi pas rentré chez lui, mais a élu domicile dans une des maisons de la mère de Neymar, sur la côte de Sao Paulo. Les deux tourtereaux ont fini par se retrouver en cachette, et l’histoire a repris de plus belle. Depuis quelques jours, la star du PSG est ainsi au courant de ce retour de flamme, et condamnerait désormais cette relation, de nouveau étalée au grand jour, jugée comme toxique pour sa mère. Mais malgré les 29 ans d’écart, Nadine Gonçalves serait totalement folle du jeune homme, et envisagerait même un mariage prochainement. De quoi garantir encore quelques rebondissements, surtout que le joueur parisien, très attaché à sa mère, est dit troublé par cette situation, estimant que sa mère pourrait prendre une décision précipitée en passant la bague au doigt du jeune mannequin.