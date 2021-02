PSG : C’est la crise, Mbappé bradé à 100 ME ?

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra faire des choix forts au mercato, notamment en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Et pour cause, au contraire de Neymar, l’international français n’a pas publiquement exprimé son désir de prolonger au PSG. Pour l’heure, l’attaquant de Paris et de l’Equipe de France mène une réflexion globale quant à son avenir, alors que le Real Madrid et Liverpool surveillent sa situation avec la plus grande attention. Kylian Mbappé a bien conscience que du haut de ses 22 ans, il est à un tournant de sa carrière et qu’il est peut-être temps pour lui de découvrir un championnat étranger majeur comme c’est le cas de la Liga ou de la Premier League. Ce qui est certain, c’est que le PSG ne prendra pas le risque de voir partir libre Kylian Mbappé dans un an et demi. C’est ainsi que Nasser Al-Khelaïfi n’hésitera pas à vendre sa pépite cet été, si cette dernière n’a toujours pas fait le choix de prolonger dans les six mois à venir, confirme Don Balon.

Le média croit savoir que le Real Madrid, qui n’a pas recruté le moindre joueur depuis trois périodes consécutives de mercato, est toujours le grand favori dans ce dossier. Mais alors que le prix de Kylian Mbappé culminait à plus de 200 ME lorsqu’il avait encore deux ans de contrat et alors que le Covid-19 n’avait pas encore pointé le bout de son nez, la valeur marchande du natif de Paris a considérablement chuté. Et pour preuve, le média espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain pourrait se satisfaire d’une offre dépassant à peine les 100 ME pour vendre Kylian Mbappé lors du prochain mercato d’été. Reste maintenant à savoir si l’ancien Monégasque, auteur de 16 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, fera le choix de rejoindre la capitale espagnole ou s’il se résoudra finalement à prolonger au PSG. Ce qui est certain, c’est que les Merengue ne seront pas en mesure d’offrir à Kylian Mbappé un salaire plus important que celui qu’il perçoit actuellement au PSG, un argument qui comptera au moment de faire un choix définitif.