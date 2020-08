PSG : C’est déjà la folie au Parc avant la finale contre le Bayern

Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer une finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, les supporters du club de la capitale sont déjà en fusion.

Le grand rendez-vous européen ne se jouera que dans une heure et demie, mais depuis 18 heures, de nombreux supporters du PSG sont sortis dans les rues pour encourager leur équipe. Si l’ambiance autour de l’hôtel du PSG à Lisbonne monte peu à peu, c’est surtout dans les rues de Paris que la folie est en train de prendre. Mardi dernier, après la victoire du PSG contre Leipzig et la qualification pour la finale, le public francilien avait déjà célébré sa joie autour du Parc des Princes et sur l’Avenue des Champs-Élysées.

Mais ce dimanche soir, c’est partout dans la capitale que la fête pourrait avoir lieu si le PSG venait à soulever sa première C1, la deuxième pour un club français après l’OM de 1993. En effet, selon les journalistes parisiens, plusieurs rassemblements s'organisent actuellement dans Paris. D’abord au Parc des Princes, où 5 000 personnes, dont 2 000 ultras, sont attendus pour suivre la finale sur des écrans géants dans un cadre sécurisé. Mais pas uniquement puisque les fans du PSG sont aussi présents à la Porte d’Auteuil, où le port du masque n'est pas vraiment respecté. De quoi mettre les autorités sanitaires en rage, alors que les messages préventifs se sont accumulés ces derniers jours.

L'ambiance commence à monter autour du Parc des Princes où 5000 personnes dont 2000 Ultras suivront la finale sur écrans géants #PSGFCB #Liguedeschampions #PSG #Paris pic.twitter.com/zD0Eh8J799 — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) August 23, 2020