PSG : La fête au Parc, Anne Hidalgo lance une idée

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a abordé les célébrations d’une éventuelle victoire finale parisienne ce soir contre le Bayern Munich. Elle plaide pour une célébration encadrée au Parc des Princes. Explications.

Soulever la Ligue des Champions, rentrer dans l’histoire. Voilà l’objectif du PSG ce dimanche contre le Bayern Munich. A la veille de ce choc tant attendu, Anne Hidalgo s’est entretenue au micro du Parisien. La maire de Paris assistera à la finale à l’Estadio da Luz de Lisbonne et a eu quelques mots sur les célébrations d’un éventuel sacre. « On travaille en harmonie sur ce sujet avec la préfecture de police. Il faut faire confiance, accepter que la joie soit là, que toutes celles et tous ceux qui sont fiers et heureux puissent le manifester le plus pacifiquement possible et dans le respect des gestes barrières, bien sûr », a-t-elle notamment déclaré.

Pour éviter des débordements identiques à ceux survenus après la demi-finale, l’avenue des Champs-Élysées sera accessible uniquement aux piétons le soir. De plus, un dispositif de 3 000 policiers sera mis en place. En collaboration avec la préfecture de police, Anne Hidalgo souhaite une « célébration encadrée » au Parc des Princes en cas de victoire. Dans l’enceinte parisienne est d’ailleurs prévue une retransmission du match qui rassemblera 5 000 personnes. Tout est réuni pour que la ville lumière brille de milles feux ce dimanche soir. Les hommes de Thomas Tuchel ont les clés du camion et devront en faire bon usage.