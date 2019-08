PSG : C'est Barcelone ou rien, Neymar met Paris au parfum !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Pas un jour ne passe sans que l’épineux dossier Neymar ne soit évoqué durant ce mercato estival. Il faut dire que malgré les sourires de façade et les déclarations de Thiago Silva ou encore de Thomas Tuchel, le n°10 du PSG a toujours la farouche intention de quitter la capitale française au mercato. Ces derniers jours, trois clubs sont associés à l’international auriverde : Barcelone bien-sûr, mais également le Real Madrid et la Juventus Turin dans le cadre d’un échange incroyable avec Paulo Dybala. Néanmoins, selon les informations récoltées par Marca, une seule issue est réellement envisagée par le joueur.

En effet, Neymar aurait d’ores et déjà communiqué à Leonardo qu’il ne signerait ni à la Juventus Turin, ni au Real Madrid. Sa seule et unique envie est de retourner à Barcelone, où il retrouverait ainsi ses amis Lionel Messi et Luis Suarez, qui militent activement pour son retour. Par ailleurs, le média espagnol indique qu’une offre de 170 ME en plus de Dembélé et de Semedo est envisagée par le Barça, mais que les deux joueurs catalans n’ont aucunement l’envie de servir de monnaie d’échange et de rejoindre Paris. Autrement dit, la situation semble toujours bloquée, à l’heure où une délégation de Barcelone est en France pour négocier avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.