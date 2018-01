PSG : Bye bye Pastore ? Le PSG va craquer...

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Dans l'objectif de favoriser le départ de Javier Pastore avant la fin du marché hivernal, le Paris Saint-Germain est désormais ouvert à deux types de transactions.

« Si je peux partir, c’est pour aller en Italie. On parle avec le club. C’est une décision qui n’est pas facile pour le club et pour moi. On va essayer de trouver un accord dans les jours qui arrivent et voir ce qu’on va faire ». Après la belle victoire du PSG contre Montpellier samedi (4-0), Javier Pastore a une nouvelle fois réitéré ses envies d'ailleurs durant ce mois de janvier. Désireux de quitter Paris, malgré son affection pour le club et la ville, le milieu de terrain de 28 ans n'a plus que trois jours pour trouver une porte de sortie royale, qui pourrait lui permettre de postuler à la Coupe du Monde 2018. Au PSG depuis six ans et demi, El Flaco souhaite donc rejoindre l'Italie, puisqu'Unai Emery ne lui offrira jamais le temps de jeu qu'il désire pour rester en Ligue 1. Son départ est donc dans les tuyaux, mais sous quelle forme va-t-il se réaliser ?

Jusqu'ici fermé au transfert sec, sous la contrainte du fair-play financier de l'UEFA, Nasser Al-Khelaïfi envisage désormais de lâcher son international argentin en prêt avec option d'achat, selon RMC. Disposés à revoir leur position financière, les dirigeants franciliens proposent donc une nouvelle option aux courtisans de Pastore. Ce qui pourrait très vite faire progresser le dossier, car l'Inter Milan, qui ne pouvait pas forcément proposer un transfert sec malgré son attrait pour le joueur, s'apprête à mettre les bouchées doubles en cette fin de mercato, l’agent de l'ancien de Palerme étant actuellement à Milan pour négocier son départ de Paris...