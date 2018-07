PSG : Buffon présenté lundi, la Tour Eiffel lui rendra hommage

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Toujours aucune recrue officielle pour le Paris Saint-Germain, qui s’est clairement concentré sur les départs en ce premier mois du marché des transferts.

Néanmoins, la première arrivée est pour très bientôt, et elle devrait marquer les esprits. Journaliste de la Sky souvent bien informé en Italie, Alessandro Alciato annonce une signature spectaculaire de Gianluigi Buffon pour lundi prochain. A cette occasion, le portier italien tiendra une conférence de presse, mais sera surtout présenté devant la Tour Eiffel, illuminée pour l’occasion, et qui pourrait même porter un portrait géant du gardien italien pour marquer le coup. Une présentation en grandes pompes donc, même si pour le moment le PSG n’a rien annoncé en ce sens. Cela marquerait de manière médiatique cette arrivée d’une star du football mondial, un an après les signatures de Neymar et Kylian Mbappé.