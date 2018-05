PSG : Buffon demande une chose au PSG avant de signer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En Italie, on en est désormais convaincu, le Paris Saint-Germain a désormais la possibilité de faire signer Gianluigi Buffon lors de ce mercato, ce qui serait évidemment un énorme coup de tonnerre sur le plan sportif et marketing, quoi qu'en disent certains grincheux. Ce samedi la Gazzetta dello Sport confirme que le légendaire gardien de but italien discute bien avec le PSG, mais qu'il a tout de même demandé un petit délai supplémentaire avant de confirmer au Paris SG qu'il était d'accord ou pas pour s'engager lors du prochain mercato.

Le quotidien sportif italien précise en effet que Gigi Buffon a fait savoir à Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique qu'il se donnait jusqu'au milieu de semaine prochaine pour faire son choix. Mais le portier de 40 ans est très tenté de s'offrir un dernier challenge sportif dans un club qui joue la Ligue des champions avec de vrais ambitions, comme la Juventus, mais qui en plus devrait lui proposer un salaire annuel net de 7ME pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire. Et ce délai demandé par Gianluigi Buffon met toute l'Italie en haleine car ce départ du gardien de but de la Juventus semble devoir provoquer un énorme turn-over au sein de la Serie A, Donnarumma (AC Milan), Alisson (Roma) et Perin (Genoa) pouvant être concernés.