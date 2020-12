PSG : Brozovic offert à Paris, Leonardo retourne sa veste

Dans : PSG.

Dans son édition de samedi, le journal L’Equipe dévoilait que le PSG allait probablement sacrifier deux joueurs lors du mercato hivernal.

En effet, le club de la capitale doit compenser les immenses pertes financières liées à la crise du Covid-19 et qui sont estimées à environ 200 ME pour la saison 2020-2021. En fin de contrat à l’issue de la saison, Julian Draxler est gentiment poussé dehors par Leonardo tandis que Leandro Paredes ne sera pas retenu par le directeur sportif brésilien. Certes, le milieu de terrain argentin s’est imposé comme un titulaire en puissance depuis le Final 8 de la Ligue des Champions cet été. Mais son salaire colossal n’est pas en adéquation avec son statut aux yeux de la direction, qui rêve de le faire partir et dès le mois de janvier si possible. Cela tombe bien, Leandro Paredes a toujours la cote en Italie selon Calcio Mercato.

Le média indique ce lundi que l’Inter Milan est toujours très intéressé par la perspective de recruter l’international argentin au mois de janvier. Mais comme indiqué par ailleurs, les Nerrazzuri n’ont pas les moyens de proposer 30 à 40 ME cash au Paris Saint-Germain pour s’octroyer les services de Leandro Paredes. Et si dans un premier temps, Leonardo était plutôt fermé à l’idée de négocier un échange de joueur avec l’Inter Milan, une belle proposition du club italien pourrait changer la donne. En effet, le média indique en ce début de semaine qu’Antonio Conte pourrait inclure Marcelo Brozovic dans la transaction. Du haut de ses 28 ans, le natif de Zagreb et finaliste de la Coupe du monde 2018 a un profil de sentinelle intéressant pour le Paris Saint-Germain, et son salaire est sans doute bien inférieur à celui de Leandro Paredes. L’offre a logiquement de quoi intéresser Leonardo, lequel pourrait explorer cette piste dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir ce qu’en penseront les joueurs concernés…