PSG : Brozovic à Paris, l'Inter veut du cash

Dans : PSG.

D'après la presse italienne, le PSG est intéressé par le profil de Marcelo Brozovic. Le Croate pourrait être sacrifié par l'Inter pour financer d'éventuelles arrivées au mercato.

Fraîchement sacré champion d'Italie, l'Inter Milan ne voit pas forcément la vie en rose. La saison dernière, le club a cumulé près de 100ME de dettes. Pour faire face à ces grosses difficultés financières, l'actionnaire majoritaire chinois qui possède 70% du club a obtenu l'aide d'un fonds d'investissement, Oaktree Capital, qui apportera avec lui 275ME qui devront être remboursés au cours des trois prochaines années. Alors bien que les Nerazzurri vont profiter de leur titre de champion de Serie A pour renflouer les caisses, certains éléments de l'effectif devront être vendus pour financer des arrivées lors du prochain mercato. Malgré l'intérêt de clubs anglais, Romelu Lukaku est considéré comme intransférable. La situation est différente pour son compère d'attaque Lautaro Martinez, dont le clan discute actuellement avec plusieurs formations de Liga. Enfin, un autre joueur pourrait être vendu : il s'agit de Marcelo Brozovic. Un profil qui plaît énormément à un club de Ligue 1.

Le PSG à l'affût

En effet, d'après les informations de TuttoMercatoWeb, le PSG est attentif à la situation de l'international croate. L'intérêt de Leonardo pour Brozovic ne date pas d'hier, puisque l'hiver dernier, Paris avait déjà tenté de l'attirer vers la capitale. Avant qu'il ne s'impose dans l'entre-jeu parisien, Leandro Paredes a régulièrement été cité comme possible monnaie d'échange pour s'offrir le joueur de l'Inter. Aujourd'hui, plus question de sacrifier l'Argentin, tant il est un pion essentiel au schéma de Mauricio Pochettino. Cette fois, Leonardo est prêt à formuler une offre en cash pour convaincre l'Inter de céder son maître à jouer. À 28 ans, le natif de Zagreb n'est pas fermé à un départ et aimerait signer un dernier gros contrat, ce qu'est en mesure de lui offrir le PSG. Reste à savoir autour de quel montant les deux clubs pourront s'entendre.