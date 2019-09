PSG : Bravo Neymar, il a été 100 % clean au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les supporters parisiens étaient nombreux à vouloir un départ de Neymar. Et pour cause, l’attitude du Brésilien a posé question, ce dernier ayant notamment déclaré que l’un de ses meilleurs souvenirs de footballeur était la remontada subie par Paris contre Barcelone au Camp Nou. Les envies de départ du n°10 Parisien ont également irrité des fans qui avaient la sale impression d’être menés en bateau. Mais en vérité, Neymar a été totalement clean avec Paris durant ce mercato selon Damien Degorre, lequel a littéralement volé au secours de l’ancienne star du Barça sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« Le mec, il a voulu partir. La remontada comme meilleur souvenir ? Il a dit que ça faisait partie d’un de ses trois meilleurs souvenirs, et il y avait aussi le PSG/Liverpool dans le lot. On retient aussi ce qu’on veut. Il n’est pas allé au bras de fer, il s’est comporté correctement tout au long de l’été. Il a été clean, il s’est entraîné avec respect de ses coéquipiers, respect des horaires. On voit dans quel état d’esprit il est aujourd’hui. Il est en pleine bourre en pleine forme » a indiqué le journaliste de L’Equipe, pour qui il serait grand temps de tourner la page et d’oublier les turbulences de l’été. Maintenant place au terrain et dans ce domaine… Neymar excelle.