PSG : Bras de fer XXL dans le vestiaire, Neymar impliqué

Le timing est forcément délicat, mais la presse brésilienne se fait l’écho d’une situation très tendue au sein du vestiaire du PSG depuis quelques jours.

A l’origine, ce sont les critiques de Leonardo et Thomas Tuchel sur les anniversaires fêtés récemment par le groupe, et qui ont renvoyé une mauvaise image sur les réseaux sociaux notamment, après la défaite lors du match aller à Dortmund. Une passe d’armes dans le coeur du vestiaire a même éclaté, Keylor Navas prenant la défense de Neymar et du groupe face à ses dirigeants, et notamment Leonardo. En conséquence, UOL annonce que Neymar a plus que jamais le soutien de ses coéquipiers, qui lui font totalement confiance pour porter le PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un pacte aurait même été scellé, tant Thomas Tuchel a perdu l’approbation du groupe, notamment dans sa décision de ne faire appel ni à Edinson Cavani, ni à Mauro Icardi, lors du match aller à Dortmund, pour un changement tactique que personne n’avait vu venir.

« L’équipe menée par Marquinhos et Thiago Silva, a affiché sa confiance totale en Neymar pour le match à venir, et il a été décidé de continuer cette saison sans se soucier des paroles de Tuchel et Leonardo. Navas est devenu l’un des soutiens de Neymar, qui s’entend toujours aussi bien avec Mbappé, et a appris à apprécier les joueurs français du club, ce qui n’était pas le cas la saison dernière », explique ainsi le média brésilien, pour qui le déjeuner organisé par Verratti récemment a soudé le groupe du PSG. Il faudra désormais faire le plus dur, à savoir passer de la parole aux actes, et ce dès ce mercredi.