PSG ‍: Bradley Barcola au Barça, détournement en cours

Le FC Barcelone rêve d'un gros coup offensif cet été pour se renforcer de manière spectaculaire. Le nom de Bradley Barcola est suggéré aux dirigeants du club catalan.

A la recherche d’un joueur offensif pour évoluer dans les couloirs afin de faire souffler ses deux superstars que sont Raphinha et Lamine Yamal, le FC Barcelone entend frapper un grand coup. Maghnes Akliouche est visé, même si le PSG est sur le coup du joueur de l’AS Monaco évalué à 60 millions d’euros par le club de la Principauté. Pour aller encore plus haut, le club catalan regarde du côté de Liverpool pour faire signer Luis Diaz, qui est évalué à 80 millions d’euros. Mais selon El Nacional, que ce soit sur l’état d’esprit du joueur assez individualiste ou le prix dépensé, cela jase dans le vestiaire blaugrana sur le fait de faire venir un joueur qui voudra débuter les gros matchs alors que les places sont prises.

Luis Diaz, les joueurs du Barça votent contre

Il faut dire que le FC Barcelone a été traumatisé par la période où il misait très gros sur des joueurs qui ont beaucoup déçu, comme les plus de 270 millions d’euros lâchés pour faire signer Ousmane Dembélé et Coutinho en 2017, puis Antoine Griezmann en 2019 pour 120 ME. Une dépense superflue qui provoque donc déjà des remous dansa le vestiaire du Barça, craignant que cela fasse une « Mbappé », avec trop de joueurs désireux d’avoir les clés de l’équipe en même temps.

Les socios barcelonais sont en tout cas nombreux à partager cet avis, puisque, au lendemain de sa démonstration en finale de la Coupe de France face à Reims, Bradley Barcola est cité dans de nombreux messages invitant les dirigeants du Barça à se pencher sur l’ailier du PSG plutôt que celui de Liverpool. Moins cher, capable d’accepter un statut de joker offensif, plus prometteur et plus collectif, le joueur formé à l’OL a des arguments. Cela reste pour le moment un doux rêve car Paris n’est pas vendeur, mais les choses peuvent aller très vite. D’autant que cela a été confirmé pendant la deuxième partie de saison, Bradley Barcola a mal vécu le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia par son club au mois de janvier, ce qui l’a souvent déchu de son statut de titulaire.