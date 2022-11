PSG : Boycott Qatar 2022, incidents au Parc !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La grogne monte en France et en Europe contre la Coupe du monde au Qatar. Même au stade du PSG, une banderole a fait polémique.

Pour le dernier match avant la Coup du monde, les regards étaient plus que jamais braqués vers le PSG et ses stars, qui devaient surtout éviter le moindre pépin physique à une semaine du rendez-vous au Qatar. Christophe Galtier n’a pas tremblé, alignant Neymar, Messi et Mbappé pour le plus grand bonheur du public parisien présent en nombre au Parc des Princes. Mais dans les tribunes, la donne a été quelque peu différente, sur fond de Coupe du monde également. Pur provocation ou réelle prise de position politique, toujours est-il que les supporters de l’AJ Auxerre ont déployé une banderole en tribune portant un message qui a été largement évoqué ces dernières semaines en France. « Boycott Qatar 2022 », ont fait avoir les supporters du club visiteurs, qui ont réussi à faire entrer cette banderole en bernant la sécurité.

Des messages similaires dans plusieurs stades d'Europe

Un message qui fait forcément mauvais genre dans le stade du club dont le propriétaire est l’Emir du Qatar, à une semaine de la compétition. Les agents de la sécurité du Parc des Princes sont rapidement intervenus, et de manière quelque peu musclée selon des témoins sur place, pour confisquer la banderole en question, au motif du message jugé comme « politique » déployé, ce qui est interdit dans les enceintes sportives. Néanmoins, après l’enlèvement de la banderole, ce sont des chants hostiles et insultants contre le Qatar qui ont été lancés. Une prise de position qui fait en tout cas écho à plusieurs banderoles de ce type déployées ce week-end, notamment à Lens-Clermont, ASSE-Rodez et Rennes-Toulouse. Mais aussi à l’étranger en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas dans plusieurs rencontres.