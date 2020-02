PSG : Boudjellal défonce Neymar et cite le Père Noël en exemple

Dans : PSG.

Décevant à Dortmund (2-1) mardi en Ligue des Champions, Neymar n’est pas épargné par les critiques. On reparle même de sa fête d’anniversaire du début du mois.

Alors qu’il parlait déjà de « négativité » avant le huitième de finale de la Ligue des Champions, le directeur sportif Leonardo n’avait encore rien vu. Depuis la défaite en Allemagne, le traitement médiatique infligé au Paris Saint-Germain est bien pire. Même Mourad Boudjellal, pourtant extérieur au monde du football, ne se gêne pas pour tailler le club de la capitale et sa star Neymar pour sa fête d’anniversaire du 2 février dernier, deux jours avant un déplacement à Nantes (victoire 2-1).

« Le PSG ne remportera jamais la Ligue des Champions. Il faudrait déjà que ce soit un club. Mais pour l’instant, c’est un pays face à des villes. Et fatalement, les autres sont tous contre lui, a expliqué l’ancien président du RC Toulon sur Europe 1. C'est un ensemble de stars mais il n'y a pas d'âme. J'entendais que Neymar avait fêté son anniversaire, c’est scandaleux. Le mec, je ne sais pas combien de bâtons il prend par mois, et il n’a pas la conscience professionnelle de se dire : "mon anniversaire c’est bien gentil mais j’ai un match". »

La comparaison avec le Père Noël

« (…) C’est comme si vous étiez le Père Noël. Votre anniversaire tombe le 24 décembre et vous dites : "finalement, je vais fêter mon anniversaire". Non, ça ne va pas le faire. On ne va pas repousser Noël parce que votre anniversaire c’est le 24 décembre, s’est-il amusé. Eh bien c’est pareil : on ne va pas repousser le match parce que c’est ton anniversaire. » Inutile d’interroger Boudjellal sur le triple anniversaire de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria jeudi, deux jours après le revers à Dortmund…