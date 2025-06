PSG ‍: Botafogo et Textor craignent une déculottée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le PSG affrontera Botafogo lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs. Une affiche que redoute le club détenu par John Textor.

Sur sa lancée de la victoire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a frappé fort dimanche soir lors de la première journée de la Coupe du monde des clubs avec une victoire éclatante contre l’Atlético de Madrid, qui n’a tout simplement pas vu le jour sous la chaleur de Los Angeles (4-0). Un score qui reflète parfaitement l’écart de niveau entre les deux équipes et qui prouve que le PSG est devenu cette saison un mastodonte européen. Logiquement, le prochain adversaire de Paris se demande déjà à quelle sauce il va être mangé et il s’agit de Botafogo, vainqueur des Seattle Sounders (2-1) cette nuit.

MdC 2025 : Le Botafogo de Textor répond au PSG https://t.co/JOB8fu1GHW — Foot01.com (@Foot01_com) June 16, 2025

L’entraîneur du club brésilien Renato Paiva ne se fait d’ailleurs aucune illusion, confirmant que si Botafogo ne parvient pas à hisser son niveau de jeu, l’addition risque d’être très salée contre le PSG cette semaine. « J’ai besoin que mon équipe défende plus. Il faut corriger ça. Le PSG est une équipe imposante, un collectif très fort avec une superbe façon de jouer et d’attaquer ensemble. Il faudra être à notre meilleur niveau physique. On a encore le temps de corriger nos erreurs, mais je m’attends à un adversaire très coriace » a déclaré l’entraîneur de Botafogo en conférence de presse d’après-match, avant de conclure.

Botafogo s'attend à souffrir contre le PSG

« Défensivement, nous n’avons pas été solides et nous n’avons pas réussi à garder la possession. Nous devons comprendre le fonctionnement de cette compétition et maintenir un rythme plus élevé tout au long du match ». Cela sera effectivement indispensable pour ne pas se faire ouvrir face au Paris Saint-Germain. Car si Botafogo a souffert contre la modeste équipe des Seattle Sounders, on peut imaginer que la tâche sera beaucoup plus difficile contre le champion d’Europe en titre. John Textor sera de toute évidence attentif à la prestation de son club brésilien contre le PSG, un club rival en France pour le patron de l’Olympique Lyonnais malgré la paix récente avec Nasser Al-Khelaïfi.