CdM des clubs ‍: Le PSG sans pitié avec l’Atlético de Madrid

Dans : Coupe du monde des clubs.

Par Alexis Rose

1ère journée de la Coupe du Monde des clubs (Groupe B) :

Rose Bowl Stadium (Los Angeles, Etats-Unis).

PSG - Atlético de Madrid : 4-0.

Buts : Ruiz (19e), Vitinha (45e+2), Mayulu (87e) et Lee (90e+7 sur penalty) pour le PSG.

Expulsion : Lenglet (78e) pour l’Atlético de Madrid.

Pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l’Atlético de Madrid (4-0).

Deux semaines après avoir remporté la Ligue des Champions, le club de la capitale française voulait débuter de la meilleure des façons cette nouvelle Coupe du Monde des clubs. Et après un début de match marqué par une occasion d’Alvarez (3e), le PSG prenait assez rapidement les devants ! Au terme d’une belle action collective, Kvaratskhelia adressait une passe en retrait à Ruiz, qui trompait Oblak d’un tir puissant du gauche à ras de terre depuis l’entrée de la surface (1-0 à la 19e). Suite à cette ouverture du score parisienne, Griezmann tentait de réagir juste avant la pause sans réussite (45e+1), et sur la contre-attaque, Paris faisait le break. Sur un nouveau service de Kvaratskhelia, Vitinha s'infiltrait facilement dans l’axe de la défense madrilène avant de marquer du plat du pied droit (2-0 à la 45e+2).

Au retour des vestiaires, Oblak sauvait Madrid (49e), puis l’Atlético pensait relancer le suspense avec un but d’Alvarez, mais la réalisation de l’attaquant argentin était refusée par la VAR pour une faute de Koke sur Doué au début de l’action (60e). Après ce petit coup de chaud, le PSG reprenait la maîtrise de la rencontre. En fin de match, le calvaire se poursuivait pour l’Atleti avec l’expulsion du défenseur français Lenglet pour un deuxième jaune suite à une protestation envers l’arbitre (78e). À 10 contre 11, Madrid se procurait une belle action mais Sorloth ratait l'immanquable en dévissant sa reprise devant un but vide (82e). Quelques minutes plus tard, Paris enfonçait l’Atletico pour de bon avec un troisième but signé du jeune Mayulu, qui profitait d’un cafouillage pour marquer en force du droit au sol (3-0 à la 87e). Et dans le temps additionnel, suite à une main de Le Normand sur une frappe de Mayulu, Lee parachevait la victoire parisienne sur penalty (4-0 à la 90e+7).

Grâce à ce premier succès confortable dans cette Coupe du Monde des clubs, le PSG prend la tête du Groupe B en attendant le deuxième match entre Botafogo et Seattle, qui aura lieu cette nuit. Bien parti pour se qualifier pour la phase finale, la bande à Luis Enrique affrontera les Brésiliens de Botafogo vendredi prochain.