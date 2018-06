PSG : Bonucci avec Buffon au PSG, Al-Khelaifi remercie le FPF

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Dans certains cas, le fair-play financier n’est pas toujours une contrainte pour le Paris Saint-Germain. Le règlement de l’UEFA peut même devenir un atout.

A la recherche d'un renfort en charnière centrale, le club de la capitale s’est intéressé à Leonardo Bonucci (31 ans), avec l’objectif de reformer l’ancien duo de la Juventus Turin qu’il composait avec le gardien Gianluigi Buffon. Un rêve rapidement écarté lorsque le défenseur central a juré fidélité au Milan AC. Mais ça, c’était avant d’apprendre que les Rossoneri étaient exclus de l’Europa League pour la saison prochaine. De quoi changer les plans de l’Italien ?

Possible, d’autant que Bonucci pourrait recevoir des offres séduisantes. Calciomercato confirme en effet l’intérêt du PSG, même si l’entraîneur Thomas Tuchel aurait d’autres pistes prioritaires. Ce dossier devrait être évoqué au cours d’une prochaine réunion entre l’Allemand et le président Nasser Al-Khelaïfi. A noter que les deux clubs de Manchester, United et City, ont également manifesté leur intérêt ces derniers mois. Une rude bataille n’est donc pas à exclure si Bonucci revient sur sa décision.