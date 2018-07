PSG : Bonucci à Paris pour 35 ME, le Milan AC tente un coup de poker

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Privé de Coupe d’Europe en raison de sa situation financière déplorable, le Milan AC pourrait revoir ses ambitions à la baisse.

Fleuron du recrutement l’été dernier, Leonardo Bonucci était arrivé en provenance de la Juventus pour amener son expérience et son talent et guider une formation à nouveau désireuse de briller. Cela n’a pas été forcément le cas la saison dernière, et l’international italien compte bien profiter des sanctions à l’encontre du Milan AC pour changer d’air. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur est tenté par l’idée de rejoindre le projet du PSG, et y retrouver notamment Gianluigi Buffon, mais écoute également ce qu’on lui propose du côté de Chelsea et de Manchester United, qui se sont manifestés récemment. Une situation qui préoccupe forcément le Milan AC, qui a réaffirmé que le défenseur n’était tout simplement pas à vendre cet été.

« Leo est notre capitaine, il ne fait pas partie des joueurs avec qui on négocie ou on discute pour un départ. C’est un élément clé de l’équipe, et il sera avec nous pour longtemps », a assuré Marco Fassone, le directeur général du Milan AC, histoire de rassurer les tifosis. Il n’empêche, depuis quelques temps déjà, les déclarations d’intention du club lombard ne sont plus vraiment suivies par des actes, et une offre à 35 ME est annoncée comme suffisante pour recruter Leonardo Bonucci. Reste à savoir quel club fera cet effort financier, et quelle sera la destination privilégiée par le défenseur italien. Le PSG est en tout cas annoncé en très bonne position pour rafler la mise.