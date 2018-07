PSG : Bonucci à la Juve, l'énorme come-back prend forme

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Intéressé par Leonardo Bonucci afin de renforcer sa défense, le Paris Saint-Germain voit ce dossier lui échapper.

Et pour cause, comme indiqué par plusieurs journaux italiens plus tôt dans la journée, l’international italien souhaite bel et bien revenir à la Juventus Turin. Référence de fiabilité au mercato, Gianluca Di Marzio confirme cette information. Cela fait plusieurs semaines que le défenseur du Milan AC réfléchit à la possibilité de revenir à la Juve. Un désir qui pourrait devenir réalité…

Pour une raison simple : le Milan AC a fait de Gonzalo Higuain sa priorité en attaque en vue de la saison prochaine. Un échange semble donc tout à fait envisageable, d’autant que la Juve a recruté Cristiano Ronaldo pour occuper la pointe de son attaque, et peut toujours compter sur Mario Mandzukic et Paulo Dybala. Les deux présidents se rencontreront « bientôt » afin d’évoquer cet énormissime échange qui pourrait bien mettre à mal les plans du PSG au mercato.