PSG ‍: Blessure et opération pour Luis Enrique

Par Guillaume Conte

Le PSG a annoncé ce vendredi soir la future indisponibilité de… son entraineur. Très sportif et adepte de nombreux sports depuis la fin de sa carrière, Luis Enrique a effectué une lourde chute à vélo ce vendredi, a fait savoir le club de la capitale. Cela a débouché sur une fracture de la clavicule, et une future opération pour rétablir l’anatomie normale de l’os. La consolidation peut prendre un mois et le PSG n’a pas précisé si l’entraîneur espagnol sera bien opérationnel pendant cette période. Il reprendra certainement après quelques jours de repos pendant la trêve internationale, lui qui est plutôt bien entouré à Paris avec le staff médical.