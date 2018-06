PSG : Berchiche fait ses valises, il sauve le mercato du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Berchiche à Bilbao, c’est presque fait. Et ce transfert devrait permettre au PSG de rester dans les clous du fair-play financier...

« Sauf retournement de situation, ce transfert doit se finaliser d’ici à samedi » explique L’Equipe dans ses colonnes. Cela fait désormais plusieurs jours que le club espagnol négocie avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du défenseur gauche. Mais pour l’heure, aucun accord définitif n’a été trouvé, mais il « devrait intervenir légèrement en dessous de 20ME selon une source proche des discussions ».

Néanmoins, la presse espagnole affirme de son côté que le PSG réclame au minimum 25ME pour lâcher son défenseur, qui n’aurait jamais réussi à s’imposer dans la capitale malgré un concurrent, Layvin Kurzawa, très critiqué par les médias et par les supporters. « Dans la mesure où le club a besoin de 51ME pour être à l’équilibre, avec une vente de Berchiche à 17ME, il le serait » confirme le quotidien national. Une bonne chose de faite donc pour le PSG qui a réglé de manière rapide et efficace ce problème grâce aux ventes de Pastore, Edouard et donc, bientôt grâce à celle de Berchiche. Maintenant, le mercato (le vrai) peut commencer pour Paris !