PSG ‍: Beraldo vendu, Paris met une condition

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de faire des folies avant la fin du mercato. Mais si un joueur s'en va, Luis Enrique souhaite le remplacer. C'est le cas avec Lucas Beraldo.

A dix jours de la fin du mercato, le PSG est surtout préoccupé par le départ de plusieurs joueurs, et surtout Gianluigi Donnarumma et Randal Kolo Muani, deux dossiers qui pourraient rapporter pas loin de 80 millions d'euros aux champions d'Europe. Mais à quelques heures du match PSG-Angers, qui marquera les retrouvailles de Marquinhos et ses coéquipiers avec le Parc des Princes, le départ de Lucas Beraldo vers la Panathinaïkos est évoqué par le compte insider @PSGInside_Actu. Même s'il a un statut d'international brésilien, le jeune défenseur de 21 ans sait que la concurrence va être encore une fois brutale cette saison dans la capitale. Et, déterminé à joueur le Mondial, un départ vers un club où il aura des garanties en matière de temps de jeu serait forcément un choix compréhensible. Et justement, le club grec est en mesure de lui assurer cela.

Le PSG ne dit pas non au départ de Beraldo, mais...

Cependant, si le Paris Saint-Germain est à l'écoute d'une offre du Panathinaïkos, Luis Enrique ne met qu'une condition au départ de Lucas Beraldo, c'est que ce dernier soit remplacé. Autrement dit, il faut que Luis Campos recrute immédiatement un autre défenseur susceptible de remplacer celui que le PSG était allé chercher à Sao Paulo au mercato d'hiver 2024 pour 20 millions d'euros. Et c'est là qu'est le souci dans cette opération, car chaque jour qui passe mettrait un peu plus de pression dans cette éventuelle vente rapide de Beraldo en Grèce. Même s'il n'est pas dans le onze-type du Paris Saint-Germain, le jeune brésilien a toujours tenu son rang quand Luis Enrique a fait appel à lui, on pense notamment à la prolongation contre Liverpool à Anfield, où il s'est montré exemplaire.

Luis Enrique patron du mercato parisien

Même s'il a pris connaissance des rumeurs sorties dès la finale du Mondial des Clubs selon lesquelles Lucas Beraldo voulait partir cet été, l'entraîneur espagnol n'est pas du genre à se laisser dicter ses choix par un joueur. Alors, pour s'offrir le défenseur du PSG, le Panathinaïkos n'a d'autre choix que d'attendre de savoir si Paris trouve mieux pour le remplacer. Et à ce stade du mercato, ce n'est pas le cas.