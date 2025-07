Dégoûté, Lucas Beraldo claque la porte du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lassé de ne pas avoir sa chance dans les grands matchs, Lucas Beraldo a annoncé à ses dirigeants qu'il allait quitter le club cet été. Le PSG a dit oui en cas de belle offre.

Dans la foulée de la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, c’est officiellement la fin de la saison pour le Paris Saint-Germain. Et l’intersaison sera très court, il ne faut donc pas perdre de temps sur le marché des transferts pour ceux qui veulent changer d’air dans de bonnes conditions, sans forcément attendre la reprise des entraineurs. Chez les titulaires du PSG, il n’y a guère que Gianluigi Donnarumma qui pourrait quitter le club, faute de trouver un accord pour prolonger son contrat.

Lucas Beraldo en a marre

Chez les remplaçants, il risque d’y avoir beaucoup plus de mouvements. Mais ce lundi matin, une information plus étonnante voit le jour, avec la volonté de Lucas Beraldo de mettre un terme à son aventure parisienne. Cela n’a pas de lien direct avec sa prestation décevante en finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche face à Chelsea, où il était titulaire en raison de la suspension de Willian Pacho. Non, le Brésilien a bien compris qu’il aurait du mal à s’imposer au PSG, surtout que le club de la capitale cherche encore du monde à son poste. Et Luis Enrique a probablement aussi compris qu’il ne misait pas sur lui pour être un titulaire en puissance dans les prochaines années.

Nous n'avons pas obtenu le résultat espéré en finale de la Coupe du Monde des Clubs, mais nous sommes incroyablement fiers de cette saison historique.

Ce n’est que le début. 🔴🔵



De Los Angeles à Seattle, d’Atlanta à New York, ces dernières semaines aux États-Unis ont été… pic.twitter.com/keTTGMONSQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 13, 2025

Pendant le tournoi américain, Lucas Beraldo a profité de cette vie rapprochée avec les dirigeants parisiens, pour leur annoncer simplement son envie de changer de club. Lassé d’être aligné en Ligue 1 mais jamais dans les grands matchs de la saison, l’ancien de Sao Paulo veut rejoindre un grand club, s’y imposer, et disputer la Coupe du monde avec la Seleçao. L’Equipe souligne que le PSG a été surpris par cette annonce, mais a rapidement accédé à sa demande tant les joueurs qui ne sont pas à 100 % dans le projet ne sont plus les bienvenus. Il faudra pour cela boucler des recrues en défense, mais Lucas Beraldo est autorisé à se chercher un nouveau club qui mettra sur la table le montant jugé suffisant par les dirigeants parisiens pour le laisser partir. A savoir au moins 30 millions d’euros. Un signe toutefois qu’il y aura finalement plus de mouvements que prévues cet été au mercato du PSG.