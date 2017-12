PSG : Benzema, Messi... Mbappé pulvérise un record en C1 !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Battu par le Bayern Munich (3-1) mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a livré une prestation aussi décevante qu’inattendue.

Hormis l’entame de deuxième période, les Parisiens n’ont jamais su imposer leur jeu. Seuls quelques éclairs du trio offensif ont mis le champion d’Allemagne en difficulté. On pense surtout aux accélérations de Kylian Mbappé, sans doute le meilleur joueur du PSG à l’Allianz Arena. En tout cas, l’ancien Monégasque a été beaucoup plus percutant que Neymar par exemple.

L’international français a donc été récompensé par un but important, puisqu’il calmait les ardeurs du Bayern en vue de la première place du groupe, et lui permettait de s’offrir un record dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Car à 18 ans, 11 mois et 15 jours, Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts en C1 !

Mbappé devance du beau monde

L’attaquant parisien, qui avait inscrit 6 de ses réalisations avec Monaco, devance facilement son compatriote Karim Benzema (20 ans, 10 mois et 2 jours) ainsi que les Argentins Javier Saviola (21 ans et 3 mois) et Lionel Messi (21 ans, 3 mois et 7 jours). Viennent ensuite l’ancien Merengue Raul (21 ans, 3 mois et 24 jours) et Wayne Rooney (22 ans et 14 jours). Bref, que du beau monde, ce qui embellit la performance de Mbappé.