PSG : Ben Arfa ne lâche pas le morceau et réclame 8 ME au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Ecarté par le Paris Saint-Germain entre avril 2017 et juin 2018, Hatem Ben Arfa a décidé de saisir le tribunal des Prud’hommes de Paris. Le but de la démarche ? Obtenir réparation après sa mise à l’écart, laquelle a causé un gros préjudice pour la suite de sa carrière selon lui. Et à en croire les informations obtenues par RMC Sport, c’est une somme comprise entre 7 et 8 ME que l’actuel meneur de jeu du Stade Rennais réclamerait au champion de France en titre.

« Le dossier s’appuie sur les statistiques de sa première saison (23 matchs en L1, 3 en C1) pour faire une extrapolation sur ses 15 derniers mois de contrat durant lesquels il n’a pas joué (avril 2017-juin 2018). Et faire une estimation du manque à gagner. La somme réclamée dans le dossier : entre 7 et 8 millions d’euros » explique le média, qui estime que l’affaire devrait être jugée d’ici la fin de l’année 2019. A n'en pas douter, le Paris Saint-Germain réagira de manière officielle pour défendre sa position dans cette affaire...