PSG : Ben Arfa comparé à Neymar, mais si c'est possible...

Dans : PSG, Ligue 1.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain l'apprendront avec plaisir, ils ont deux Neymar dans leur effectif. Le vrai, arrivé l'été dernier pour 222ME en provenance, et le Neymar potentiel en la personne d'Hatem Ben Arfa, lequel n'a plus joué la moindre seconde avec le PSG depuis un match de Coupe de France contre Avranches en avril 2017. Cette comparaison entre la star brésilienne et le joueur français, c'est l'avocat de ce dernier qui l'a faite sur le site du Monde.

« Dire à un joueur qu’il ne jouera pas de l’année, c’est faire péter les plombs à n’importe qui, dit-il. Il a pris forcément sur lui pour ne pas mal réagir, comme on pouvait peut-être l’attendre de sa part. Hatem, à son niveau, c’est Neymar. C’est un artiste. On a envie de le voir jouer et on est donc frustré », a explique Maître Jean-Jacques Bertrand, avocat d’Hatem Ben Arfa. Il n'est pas certain que cela soit suffisant pour faire changer d'avis Unai Emery et Nasser Al-Khelaifi concernant le cas Ben Arfa, Neymar devra donc jouer sans un autre artiste dans son genre...