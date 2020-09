PSG : Bellerin à Paris, un nouveau riche menace le deal

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit afin de compenser numériquement le départ de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain apprécie le profil d’Hector Bellerin.

Totalement relancé par Mikel Arteta après la pandémie de Covid-19, l’international espagnol a affiché un niveau plus que correct durant la dernière ligne droite de la Premier League. Du haut de ses 25 ans, le défenseur d’Arsenal possède déjà une expérience colossale avec 158 matchs de Premier League et une trentaine de matchs de coupe d’Europe. Assurément, le natif de Badalona coche toutes les cases auprès de Leonardo, lequel a soumis une proposition avoisinant les 30 ME à Arsenal afin de le recruter. La proposition était alléchante, aussi bien pour le joueur que pour les Gunners, et avait toutes les chances d’aboutir. Mais un sérieux concurrent allemand remet tout en cause en ce début de semaine.

120 ME en poche, Leverkusen est sur le coup

Et pour cause, le Daily Mail rapporte que le Bayer Leverkusen s’est concrètement positionné dans le dossier Hector Bellerin au cours des dernières heures, et tente de faire capoter le transfert de l’Espagnol vers le Paris Saint-Germain. Cinquième de Bundesliga à l’issue de la saison 2019-2020, le club allemand ne disputera pas la Ligue des Champions l’an prochain. Mais le club dispose de liquidités très importantes sur le marché des transferts afin de se bâtir une équipe susceptible d’intégrer le top 4 allemand à court terme. Et pour cause, Kevin Volland a rejoint l’AS Monaco pour 15 ME tandis que Kai Havertz s’est engagé en faveur de Chelsea pour la somme colossale de 100 ME bonus compris. Autant dire que le Bayer Leverkusen, pas habitué à signer des gros chèques en période de mercato, aura cette fois les moyens de s’aligner sur l’offre de 30 ME du PSG pour Hector Bellerin. Reste à voir si l’Espagnol privilégiera la Bundesliga, où il sera assuré d’être titulaire. Ou s’il sera tenté d’accepter le défi proposé par le PSG, où règnera une concurrence plus importante avec Thilo Kehrer et Colin Dagba au poste de latéral droit…