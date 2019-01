PSG : Bayern, Barça, Riolo pose la question qui tue sur Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Annoncé au FC Barcelone pour l’été prochain, Adrien Rabiot pourrait aussi partir plus tôt que prévu si un grand club européen fait un gros effort pour le signer.

Cela arrangerait bien le Paris Saint-Germain qui laisserait partir un joueur avec qui il est clairement en froid, et qui pourrait ainsi récupérer une indemnité de transfert. Mais les grands clubs vont-ils se battre pour récupérer le milieu de terrain parisien ? Sa situation avantageuse sur le plan contractuel laisse à penser que oui, mais Daniel Riolo préfère lui revenir sur le côté sportif, et n’hésite pas à laisser transparaitre ses doutes au sujet du vrai niveau d’Adrien Rabiot.

« Pas besoin de le répéter, oui le Bayern est un grand club. Le Bayern doit se dire : ‘nous on gère mieux nos joueurs que le PSG, donc les errances de Rabiot chez nous, on va y mettre fin, on va le transformer en joueur meilleur qu’il ne l’est’. C’est aussi ce que doit se dire le Barça. C’est plus rigoureux, c’est carré, le Bayern pense pouvoir le cadrer. Après, il y a de la concurrence, et Rabiot va devoir l’accepter car il y a de très bons joueurs au milieu. Est-ce qu’il peut jouer dans un grand club ? On a très peu d’indices là-dessus. On l’a vu faire deux-trois bons matchs en Ligue des Champions avec le PSG. On a très peu de garanties à son sujet. Et au niveau international, on ne peut pas dire qu’il a fait des différences dans les gros matchs avant de sortir du groupe. C’est un joueur technique, élégant, qui manque encore de quelque chose dans la transition, mais répondre avec assurance que cela peut marcher au Bayern ou au Barça, je ne sais pas, il a encore besoin de beaucoup progresser », a confié le consultant de RMC Sport, pour qui en dehors de l’aspect financier, aller chercher Rabiot ne serait peut-être pas une si bonne affaire que cela sur le plan du jeu…